Rockstar Games riconferma il periodo di uscita di GTA 6: non ci sono ritardi, per il momento

GTA 6 è sicuramente uno dei giochi più attesi del momento, ma anche da molti anni oramai. Il successo di Grand Theft Auto 5 e, soprattutto, della sua componente multigiocatore GTA Online ha fatto sì che un po' tutti abbiano gli occhi puntati sul prossimo gioco di Rockstar Games, vuoi per il desiderio di giocarlo, vuoi per il fatto che si vuole capire se sarà in grado di ripetere quanto fatto dal precedente.

Il periodo di uscita di GTA 6

Questa informazione non è nuova, ovviamente, ma considerando che al momento abbiamo visto solo un trailer e che certamente Rockstar Games è più che interessata a pubblicare un'opera perfetta sin dal lancio (o quantomeno più vicina alla perfezione tecnologica possibile per evitare reazioni negative da parte dei giocatori), il fatto che per ora non ci siano ritardi è già una buona notizia.

Un altro dettaglio che viene riconfermato da Rockstar Games è che GTA 6 sarà disponibile inizialmente su PS5 e Xbox Series X | S, mentre la versione PC sarà pubblicata più avanti. Non è una stranezza, visto che il team tende a dare priorità alle versioni console per poi prendersi il tempo di ottimizzare al meglio la versione computer: non piacerà ai fan, ma sul lungo periodo è la cosa migliore.

Certamente GTA 6 ragiona sul lungo periodo, visto che ancora oggi GTA 5 vende moltissimo, sebbene la prima versione del gioco sia stata pubblicata su PS3 e Xbox 360, per poi arrivare su PC, PlayStation 4, Xbox One e infine fare il salto anche su PS5 e Xbox Series X | S. Forse tra un paio di generazioni saremo ancora qui a parlare di GTA 6.