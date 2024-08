Nami nel cosplay di sora_and_her_cosplay è in stile Alabasta dalla saga di One Piece

One Piece è un successo in ogni formato in cui viene ricreato e anche il mondo del cosplay lo sa bene. Se amate i personaggi creati per la saga piratesca, allora non potrete non ammirare questi scatti fotografici che ritraggono il cosplay di Nami con il costume di Alabasta realizzati da sora_and_her_cosplay.

Nami appare in questo tipo di costume mentre si trova ad Alabasta, ovvero un'isola che ricorda un po' l'Egitto soprattutto a causa dei suoi deserti. Il costume è blu e bianco e in queste fotografie il personaggio non manca del suo bastone da combattimento.