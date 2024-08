Il PS Store di Sony sta per aggiungere una funzione per scrivere recensioni? Spunta una immagine

Ovviamente per ora si tratta solo di un rumor e non di una informazione ufficiale.

Secondo una segnalazione che sta circolando in rete su forum come Reddit, sembrerebbe che Sony Interactive Entertainment stia iniziare a fare delle prove con una funzione per il PS Store : dare la possibilità ai propri giocatori di lasciare una recensione scritta e non solo un voto in stelle.

L'immagine del sistema di recensioni di PS Store

Come potete vedere qui sotto, per post di Reddit, l'esempio è legato a Helldivers 2. Vediamo uno spazio per dare un voto con le stelle, cosa già possibile, più uno spazio per scrivere un testo. Poco sotto due riquadri per indicare che la recensione contiene spoiler e uno per accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio. Infine, c'è un tasto per inviare la recensione.

Ovviamente è possibile che sia un falso creato ad arte e vi è un dettaglio che fa storcere il naso: nell'immagine è possibile vedere che vi è scritto "Add an review (required)" quando dovrebbe essere "a review". Si tratta di un errore di battitura abbastanza visibile ed è strano che sia presente, ma al tempo stesso se la funzione è stata attivata solo per pochi giocatori per iniziare a fare dei test o se è apparsa per sbaglio, non è impossibile che Sony non si sia preoccupata troppo di controllare che fosse tutto corretto.

Per ora non ci resta che attendere e vedere se la compagnia giapponese indicherà qualcosa a riguardo. Le recensioni scritte sembrano un naturale passo in avanti per il sistema di valutazione del PlayStation Store.