The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ci svela cinque alleati della Principessa e sono carinissimi

L'autunno porterà con sé tanti giochi molto attesi e uno di questi è certamente The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Il gioco d'azione a base di evocazioni e magia ci metterà per la prima volta nei panni della Principessa Zelda, che dovrà salvare il regno e Link.

I personaggi di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Come potete vedere qui sotto, la lista include:

Il Re di Hyrule e padre di Zelda

Il Ministro Sadari del governo di Hyrule

Il Generale Ugi dell'esercito di Hyrule

Impa, la vecchia saggia

Ruberi, il fratello più vecchio di Impa e ricercatore dei portali

I personaggi di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dal sito giapponese di Nintendo

Va precisato che le informazioni erano in giapponese e sono state poi tradotte direttamente in inglese, che poi noi abbiamo tradotto in italiano. Potrebbero esserci degli errori o, molto più semplicemente, nell'adattamento per la nostra penisola potrebbero decidere di cambiare i nomi dei personaggi.

In ogni caso, l'aspetto dei personaggi è quello che vediamo all'interno dell'immagine qui sopra ed è innegabile che, con questo stile grafico, tutti i personaggi sono carinissimi. Inoltre, questi non sono tutti i personaggi che incontreremo nel gioco, ce ne saranno molti altri, tra amici e nemici.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ci mette nei panni di Zelda che è in grado di usare una staffa magica per evocare oggetti e nemici così da superare vittoriosa combattimenti ed enigmi. Vi lasciamo infine al nostro speciale di approfondimento: nuovi poteri, nuova Hyrule.