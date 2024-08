Borderlands 4 è stato confermato in modo diretto ed esplicito da CEO di Gearbox: ecco le sue parole

Sono passati cinque anni dall'arrivo di Borderlands 3 e, sebbene nel mezzo siano stati pubblicati tanti DLC dello sparatutto e sia stato pubblicato anche uno spin-off (Tiny Tina's Wonderlands), gli appassionati della saga non vedono l'ora di scoprire quando ci sarà spazio per un seguito vero e proprio .

Le parole del CEO di Gearbox su Borderlands 4

Durante un'intervista con l'Epic Games Store, al CEO di Gearbox Randy Pitchford è stato chiesto specificamente se la società stesse lavorando al sequel. Pitchford ha risposto: "Certo che sì. C'è un momento in cui siamo pronti e possiamo e vogliamo annunciare qualcosa perché è il momento di fare una promessa pubblica. Stiamo lavorando a molti Borderlands. Stiamo lavorando a molti Brothers in Arms".

Randy Pitchford celebrava Godfall

Il riferimento a Brothers in Arms non è una novità, precisiamo, visto che sin dal 2021 la compagnia aveva confermato di essere al lavoro su un gioco della saga. Anche Borderland 4 era in realtà stato già commentato da Pitchford, ma sempre in modo meno diretto rispetto a questa dichiarazione, con frasi che alludevano rendendo chiaro cosa volesse dire ma senza che fosse possibile effettivamente affermare che il CEO aveva confermato il nuovo gioco. Ora invece la sua dichiarazione è molto più esplicita e diretta.

Speriamo che Borderlands 4 riceveva una accoglienza migliore rispetto al film, visto che su RottenTomatoes la pellicola è stata distrutta da tutte le recensioni tranne che da una singola strana valutazione.