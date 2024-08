Il cosplay di Raven da Teen Titans di adorkably_dark ha anche le ali ed è bellissimo da vedere

I cosplay spesso si pongono come obiettivo di ricreare un personaggio in modo fedele e scelgono il suo aspetto più noto e, alle volte, semplice da riproporre. In alcuni casi per i/le cosplayer cercano di fare un passo in più e realizzare qualcosa di complesso, come ha fatto adorkably_dark con il cosplay di Raven.

Ricordiamo che Raven, o Corvina se preferite, è un dei personaggi dei Teen Titans, un gruppo di giovani eroi del mondo DC. La ragazza ha dentro di sé un demone e può usare vari poteri magici. Le ali corvine non sono un'invenzione della cosplayer, in quanto il personaggio le usa anche nelle opere ufficiali, sebbene non continuamente.