Deathbound, la recensione di un soulslike con ottime idee e qualche problema tecnico

Lungo questo cammino fatto di livelli piccoli ma ben pensati e nemici via via sempre più letali, però, incontrerete alcuni difetti tecnici che, dopo un po', iniziano a farsi sentire in un gioco dove sopravvivere è questione di frame e in cui, a volte, un pezzo dello scenario si prende il vostro prezioso colpo caricato al posto del boss.

I personaggi hanno sinergie, bonus, malus, combo e tanta voglia di parlare e discutere visto che sono tutti intrappolati in un solo corpo incaricato di uccidere centinaia di abomini per raggiungere il pericoloso leader di un culto di negromanti. I fan dei souls si divertiranno non poco a sperimentare con i diversi stili di combattimento, i molti consumabili disponibili per migliorare rigenerazioni e attacchi, e le decine di morti che, prontamente, vi porteranno via tutta l'essenza accumulata.

Per un incidente magico che viene spiegato non benissimo nel corso del gioco, un crociato della dea della morte si ritrova a dover trovare e assorbire dentro di sé altri sei individui provenienti da entrambi gli schieramenti di una guerra in corso. Meccanicamente, questo si traduce nella possibilità, a metà di un combattimento e persino a metà di una schivata, di trasformarsi in un altro personaggio. Così è possibile passare dal crociato con spada e scudo all'assassina con pugnale e balestra al mago della corruzione con incantesimi a distanza.

Deathbound ci pone davanti a un quesito abbastanza attuale: quante imperfezioni tecniche siamo disposti a perdonare in favore di un ottimo game design? Il gioco sviluppato dal team brasiliano Trialforge Studio è prima di tutto un soulslike influenzato non poco da Dark Souls 2 (e qui sappiamo già che si creeranno due fazioni in lotta) che rimescola le carte del genere permettendo di controllare sette personaggi in uno.

Varietà e dinamismo

Deathbound inizia come il solito soulslike: un guerriero armato di spada e scudo deve abbattere dei mostri corrotti colpendoli con attacchi leggeri e pesanti, parando e schivando al momento giusto. Dopo neanche mezz'ora di gioco, però, si viene inspiegabilmente attirati verso il cadavere di un'assassina incappucciata, toccandolo inizia una sequenza giocabile che ripercorre le vicende principali del personaggio fino al momento della morte. A quel punto il guerriero non è più da solo, condivide il corpo con l'assassina ed è il giocatore che sceglie chi è il combattente più adatto per ogni situazione.

Anna è un'assassina formidabile e l'unico personaggio in grado di colpire alle spalle i nemici per assassinarli

La cosa più importante da tenere a mente giocando, è che ogni singolo personaggio ha una sua barra della salute e una sua barra del vigore che diminuisce all'aumentare dei colpi subiti. Questo vuol dire che se il paladino ha bisogno di un attimo per riprendersi basta passare all'assassina per continuare a schivare e consumare il suo vigore e la sua salute. Colpire un nemico con un personaggio a vita piena, poi, ricarica quella degli altri inattivi, ma attenzione: se anche un solo personaggio muore, verrete riportati al falò, anche se gli altri avevano ancora della salute rimasta.





Giostrare energie, stili di combattimento, salute, consumabili di ogni tipo e, ovviamente, gli attacchi nemici, fa sì che non ci siano tempi morti. La progressione è divisa tra un albero delle abilità condiviso da tutti i personaggi e dei potenziamenti passivi specifici di ciascuno ottenibili tramite un sistema di collezionabili. Questi sono legati ai ricordi e giocano un ruolo importante a livello narrativo, possono però essere vissuti solo dal personaggio a cui appartengono.

L'ambientazione di Deathbound racconta molte storie, come dovrebbe essere in ogni soulslike

Per la prima metà del gioco questa meccanica non rappresenta un problema visto che sono disponibili solo quattro personaggi, ma quando questi diventano cinque o sei, invece, dovrete scegliere chi portare con voi. Se non avete il crociato a disposizione non potrete rivivere il suo ricordo e guadagnare i suoi bonus. Niente che una visita al falò per cambiare la squadra attiva non possa risolvere, e ne farete tante di visite al falò.



Equipaggiare il collega assetato di sangue del crociato potenzierà entrambi i personaggi ma vi infliggerà un Malus se avrete in squadra la lancera



Essendo i personaggi divisi da un conflitto in corso, avere in squadra solo membri di una fazione avrà dei benefici ma, se siete disposti a rischiare, al costo di alcuni malus non indifferenti (come un consumo maggiore della stamina o una minore resistenza al danno), potrete avere aumenti del danno inflitto anche del 30%. Questa è solo una delle combinazioni possibili perché le modifiche sono influenzate anche dalla posizione sulle quattro direzioni della croce direzionale in cui sono impostati i personaggi. Le possibilità sono tante e la sperimentazione è assolutamente incoraggiata.