Raven nel cosplay di melondoki è semplicemente identica al personaggio dei Teen Titans

Il mondo del cosplay permette di dare sfogo alla propria creatività e non è necessario creare un personaggio in modo perfetto o semplicemente assomigliargli per potersi divertire con questa passione. In alcuni casi, però, certe persone sono proprio perfette per ricreare un certo personaggio ed è questo il caso di melondoki che ci propone il proprio cosplay di Raven da Teen Titans.

Raven, o Corvina se preferite la traduzione italiana, è una delle eroine del team dei Teen Titans. Si tratta di una giovane in grado di evocare poteri demoniaci. Pur essendo un personaggio positivo, deve lottare continuamente per tenere a freno le proprie capacità e non rischiare così di fare del male alle persone a cui vuole bene.