Magic: The Gathering - Assassin's Creed, a Monteriggioni si festeggia il lancio del set Universes Beyond

L'iniziativa Universes Beyond di Magic: The Gathering ha dato inizio ad una nuova era per il gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast. Grazie ad essa, infatti, il più celebre dei GCC ha potuto accogliere senza troppi strappi universi distantissimi dal proprio, sia dal punto di vista artistico che da quello contenutistico. E così Street Fighter, Fortnite, Il Signore degli Anelli, Fallout e in futuro Final Fantasy e la Marvel hanno la possibilità di ricevere un'espansione di carte personalizzate grazie alle quali i fan possono avvicinarsi alle meccaniche e alla strategia di Magic.

Per la gioia di Wizards, degli stessi fan e soprattutto dei collezionisti, che si contendono le carte più rare di queste collezioni, come abbiamo potuto vedere nel nostro speciale delle 10 carte più costose di Magic: The Gathering.

Nel fitto calendario di uscite, c'è un Universo Oltre che stiamo tenendo d'occhio da tempo, un po' perché è dedicato ad una delle serie di videogiochi più amate di tutti i tempi, un po' perché questa saga ha un legame unico con l'Italia. Stiamo parlando, ovviamente, di Assassin's Creed, il campione di incassi di Ubisoft che a partire dal 2007 ha raccontato la millenaria lotta tra Assassini e Templari.

Una guerra senza esclusione di colpi che si è combattuta nei quattro angoli del globo terracqueo, dalla Terra Santa alla Cina. Dalle coste caraibiche al prossimo Giappone di Assassin's Creed Shadows. Come dicevamo, però, c'è un Assassino in particolare e un'ambientazione che ci stanno particolarmente a cuore: stiamo parlando di Ezio Auditore e la sua Italia Rinascimentale. In Assassin's Creed 2 e nei suoi seguiti abbiamo esplorato città come Firenze, Venezia e Roma, ma c'è un borgo che più di tutti ha colpito l'immaginario collettivo: quello di Monteriggioni. È proprio nel piccolo comune toscano che Wizards of the Coast ha deciso di organizzare il lancio di Magic: The Gathering - Universes Beyond: Assassin's Creed, tra decine di bravissimi cosplayer e, ovviamente, altrettante carte da sbustare per poter saggiare le nuove meccaniche ideate per questo set.