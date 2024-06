Le 10 carte di Magic: The Gathering più costose di sempre

Non è un caso se uno dei soprannomi di Magic: The Gathering è "Il nonno di tutti i giochi di carte collezionabili". È in giro da più di 30 anni, attira sempre più nuovi giocatori e le sue carte continuano a salire di valore al punto da essere diventate dei veri e propri beni rifugio. Questo è specialmente vero per le carte della sua prima edizione (Alpha) che oggi sono alcune delle più preziose nel mondo del collezionismo. Alcune vendite recenti, però, hanno scosso alle fondamenta quella che da diversi anni era una classifica quasi immutata che vedeva il dominio delle famose "Power Nine", le più potenti e rare carte della prima edizione di Magic. Ora, di quel gruppo iconico ne sopravvivono "solo" sei dopo l'ingresso di prepotenza della carta dell'Unico Anello e un paio di ritrovamenti fortuiti all'interno di alcune collezioni americane. In questa classifica delle 10 carte più costose di Magic: The Gathering le analizzeremo una per una spiegando perché si trovano in questa classifica e quali sono stati gli ultimi movimenti di mercato.

Chaos Orb – 44,400$ Chaos Orb è la protagonista di uno degli aneddoti di Magic competitivo più divertenti di sempre: un giocatore a un torneo ne ha strappata una in tanti piccoli pezzi sperando di moltiplicarne l'effetto, ma è stato squalificato Chaos Orb arriva in top 10 per un soffio grazie a una vendita del 2023 avvenuta dopo un fortuito ritrovamento. L'effetto di Chaos Orb prevede che la carta sia lanciata da un'altezza di 30-40 centimetri: qualunque cosa la carta tocchi quando atterra viene distrutta. Per questo motivo è sempre stato molto difficile trovare delle carte con una valutazione alta o altissima. Quando una Chaos orb PSA 10 è stata messa all'asta, ha raggiunto la cifra record di 44,400 dollari diventando la decima carta più costosa della storia di Magic.

Mox Sapphire – 46,800$ Il Mox Sapphire è il gioiello della corona di tutti i mazzi vintage monoblu La seconda Power Nine di questa lista dopo Chaos Orb è il Mox Sapphire, il primo dei famosi Moxen (il gruppo dei cinque Mox di Alpha) a fare la sua comparsa. La sua rarità, e il suo valore, sono dettati dalla popolarità e dalla forza della carta, che fornisce mana blu a costo zero. Il prezzo relativamente "basso" di questo Moxen è dovuto al fatto che, quando è stato venduto, aveva una gradazione 9, non 10. Questo permetterà, in futuro, la scalata di diverse posizioni da parte di questa carta nel caso dovesse emergere un altro esemplare meglio conservato.

Passo Temporale (Time Walk) – 63,000$ Una delle power nine più iconiche è certamente Paradosso Temporale non solo per la sua forza, ma anche per la sua inquietante illustrazione Passo Temporale è una delle tre carte blu delle Power Nine e si trova in posizione più bassa rispetto alle sue colleghe nonostante sia quella dal maggior impatto. Il suo effetto, a costo di un mana blu e uno incolore, permette di giocare un turno extra, un vantaggio che, nelle versioni moderne di Magic, richiede almeno cinque mana per essere ottenuto. Il prezzo record è stato raggiunto da un esemplare di grado 10, ma quello che stupisce di questa carta è che, per possederne anche la più malmessa delle copie, bisogna spendere un minimo di 2500 euro.

Mutaforme Vesuviano (Vesuvian Doppelganger) – 63,000$ É ancora un mistero come il Mutaforme Vesuviano sia riuscito ad arrivare in questa lista Non particolarmente forte, non particolarmente bella, la carta del Mutaforme Vesuviano è arrivata su questa lista per motivi puramente "affettivi". Questa magia, infatti, è molto amata dalla community di Magic e uno dei suoi esponenti più facoltosi, a un'asta del 2023, ha sborsato ben 63,000$ per un esemplare gradato 9,5, la valutazione più alta mai ottenuta dalla carta.

Vortice Temporale (Timetwister) – 84,000$ Un'altra icona del mondo di Magic, il Vortice Temporale è da tanti anni una delle carte più costose per via della sua forza ed efficacia Continua il dominio delle Power Nine su questa lista con Vortice Temporale, un'altra icona del mondo di Magic: The Gathering. È sorprendente pensare che questa carta così iconica sia così in alto in questa lista solo dallo scorso aprile quando un esemplare (gradato perfect 10 Gem Mint) ha raggiunto la cifra record di 84,000$. Prima, questa carta non superava, anche in buone condizioni, i 25/30,000$, ed è stata una vera sorpresa vederla salire così tanto di valore fin quasi a triplicare.

Copia Artefatto (Copy Artifact) – 100,000$ Non sorprende che Copia Artefatto sia una delle carte più costose di Magic: The Gathering vista la sua forza e i suoi molteplici utilizzi Superata la metà di questa classifica le cifre da esorbitanti iniziano a diventare mostruose per poi sfociare nella follia una volta raggiunti i primi due gradini del podio. Copia Artefatto ha da poco toccato i 100mila dollari guadagnandosi un posto in questa classifica. Questa carta non è famosa quanto dovrebbe perché la sua meccanica, che le permette di copiare un artefatto, la trasforma in una risorsa preziosa sul campo di battaglia visto che la magia non cessa di essere un incantesimo.

Signore dell'Abisso (Lord of the Pit) - 104,000$ Una carta non in reserved list è tra le più costose di sempre di Magic: The Gathering, un qualcosa che la community reputava impossibile Il Signore dell'Abisso presente su questa lista è un caso davvero particolare perché questa magia non è nella reserved list, ovvero l'elenco di carte che Wizards of the Coast si è impegnata a non ristampare per preservarne il valore, e di cui tutte le altre carte in questa classifica fanno parte. Chiunque può portarsi a casa una delle molte ristampe di questa carta con soli 20 centesimi ma per questo particolarissimo esemplare dovrete tirare fuori almeno 104,000 dollari. Questo perché è stato gradato Pristine 10, uno dei voti più alti raggiungibili da una carta collezionabile.

Mox Jet - 108,000$ Sarà difficile vedere un altro Moxen superare l'esemplare di Mox Jet che è stato da poco venduto a 108,000 dollari Sul terzo gradino del podio c'è il Mox Jet, l'acceleratore di mana nero per eccellenza e vera e propria icona del mondo di Magic: The Gathering. Potrebbe stupire il fatto che questo sia solo il secondo Moxen di questa lista, ma, come abbiamo detto all'inizio, non pochi scossoni sono arrivati in questo universo negli ultimi sei mesi. La vendita di questo Mox Jet gradato perfect 10 Gem Mint risale allo scorso gennaio e vista la coincidenza tra mercato in crescita ed esemplare di straordinario valore, potremmo non vedere mai un altro Moxen superare l'incredibile traguardo dei 108,000$.

L'Unico Anello (The One Ring) - 2,000,000$ Post Malone è un grande collezionista di carte di Magic, al punto da possedere, oltre a l'Unico anello, uno dei Black Lotus più di valore in circolazione Dalla rarità alla leggenda, il secondo gradino del podio è occupato da una carta di cui, nel mondo, esiste una singola copia: parliamo, ovviamente, dell'Unico Anello, ora saldamente nelle mani di Post Malone che lo ha acquistato per 2 milioni di dollari dal fortunato ragazzo canadese che lo ha sbustato. Questa è l'unica carta di questa lista ad essere uscita dopo gli anni '90 ma, contrariamente ai miti che circolano nella community, non è la prima volta che Wizards ha creato degli esemplari unici. La prima si chiama "1996 World Champion" e apparteneva al campione del mondo del 1996 Tom Chanpheng che, pochi anni dopo, l'ha venduta per 17,500$. Non sappiamo quanto questa carta potrebbe valere se messa all'asta ma, sicuramente, conquisterebbe un posto in questa classifica. La stessa cosa si può dire per Shichifukujin Dragon, una carta unica stampata in Giappone nel 1996 per celebrare un torneo e che, periodicamente, fa il giro dell'arcipelago come attrazione scortata e protetta come un uovo di Fabergé.