Silent Hill 2: gli sviluppatori originali volevano più cambiamenti per il remake, ma Bloober Team si è imposto

Se il team originale avesse avuto le redini del progetto, il remake di Silent Hill 2 avrebbe avuto molti più cambiamenti rispetto a quelli attuali, come svelato da Motoi Okamoto, il produttore dello stesso. Bloober Team si è opposta e non ha voluto rivedere certi aspetti, per mantenersi il più fedele possibile a quell'esperienza.

Okamoto ha toccato la questione in un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, rispondendo a una domanda sulla difficoltà di mantenere il giusto equilibrio tra aggiungere qualcosa di nuovo e mantenere gli elementi migliori del gioco per PS2.