Un design OLED allungabile che utilizza pixel nascosti è stato sviluppato in Corea

Una nuova architettura per display OLED allungabili, basata su una forma 3D che include sezioni nascoste che fungono sia da aree di emissione attiva che da interconnessioni. Questa la nuova idea sviluppata in Corea, che porta queste aree in posizione quando il display viene allungato, per poi aggiungersi all'area di emissione dell'OLED. Si tratta insomma di veri e propri pixel nascosti, che vengono utilizzati solo quando il display si allunga.

La ricerca, condotta da studiosi del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), dell'Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) e dell'Università Dong-A, in Corea, e pubblicata su Nature, ha previsto una procedura molto particolare per creare questo dispositivo OLED: in pratica i ricercatori hanno attaccato pellicole OLED ultra-sottili a una struttura a isola rigida 3D mediante stiramento quadriassiale, consentendo un allineamento preciso e senza deformazioni. Nello studio si spiega che una parte dell'OLED ultrasottile viene nascosta facendola "piegare" tra le isole adiacenti nella condizione iniziale non allungata e che riemerge gradualmente verso l'alto quando viene allungata.

Una delle immagini della ricerca su Nature

Questo design consente di realizzare display OLED allungabili che funzionano bene anche dopo una deformazione sostanziale, corrispondente a una deformazione biassiale del sistema del 30%. I ricercatori hanno realizzato display OLED a matrice passiva che utilizzano questa architettura, dimostrando che sono configurabili per compensare la perdita di risoluzione post-stiramento, ed evidenziando anche l'efficacia dell'approccio proposto nel realizzare il pieno potenziale degli OLED allungabili.

Ad oggi non è chiaro quanto sia praticabile per la produzione di massa di display di questo tipo e quindi è difficile prevedere un utilizzo nei dispositivi che effettivamente utilizziamo, ma il design è davvero interessante e ci piacerebbe sapere da voi, qua sotto nei commenti, dove vorreste un OLED così.