La seconda stagione di Arcane si è finalmente mostrata in video

La seconda stagione di Arcane sta per arrivare e Netflix deve ancora pubblicare il primo trailer ufficiale. Comunque sia ha pubblicato un video generale che anticipa gli anime in arrivo sulla piattaforma, chiamato Next on Netflix Animation: The Preview for 2024 and Beyond, che contiene anche alcuni secondi dell'attesissima serie . Non c'è niente di troppo rivelante, ma è comunque un succoso assaggio.

Il filmato

La sequenza del filmato dedicata alla seconda stagione di Arcane inizia al minuto 2:38 e inizialmente mostra Vi in un ruolo inedito, insieme ad altri tre personaggi di cui sicuramente sapremo di più nel corso delle puntate. Il segmento si conclude su Jinx, ormai completamente fuori controllo, facendo risaltare ancora di più il contrasto tra le personalità delle due sorelle, probabilmente uno dei temi portanti dell'intera stagione, visto il finale della prima.

Se vi interessa, il filmato mostra anche altre serie, come Terminator Zero, My One Girl e Twilight of the Gods. Dategli uno sguardo. Tornando ad Arcane, il lancio della seconda stagione è previsto per novembre 2024, in data ancora da destinarsi. Per chi non lo sapesse, si tratta della serie animata ufficiale del MOBA League of Legends di Riot Games e viene considerata una delle migliori trasposizioni di sempre, per quel che riguarda i videogiochi.

La prima stagione è stata un enorme successo, tanto che Riot Games e Netflix hanno subito concordato per la realizzazione della seconda, che dalle poche sequenze viste dovrebbe essere qualitativamente in linea con la prima. Staremo comunque a vedere quando sarà finalmente disponibile, dando un seguito alle vicende lasciate in sospeso.