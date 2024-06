Amazon Audible è ancora gratis con l'offerta da 60 giorni per gli abbonati Prime

Su Amazon Italia continua la utile promozione per gli abbonati Prime: 60 giorni gratuiti di utilizzo di Amazon Audible , il servizio dedicato agli audilibri e ai podcast. I due mesi completamente gratis sono accessibili ora, se non vi siete mai abbonati prima. Ovviamente non potete utilizzarli se avete già un abbonamento attivo. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Ricordate che la prova gratuita, che sia di 30 o 60 giorni, ha il rinnovo automatico attivo: se non volete continuare l'abbonamento dopo questo periodo, dovete disattivarlo dalle impostazioni di Amazon. Il prezzo mensile regolare è di 9.99€, quindi i due mesi gratuiti vi fanno risparmiare 19.98€ .

Chi può sfruttare al meglio Amazon Audible

Questo servizio in abbonamento permette di utilizzare liberamente un catalogo di oltre 70.000 contenuti. Potete trovare romanzi in formato audio, ma anche podcast e audioracconti (come quelli di Marvel). Non mancano contenuti esclusivi che non possono essere trovati su altri servizi.

ll logo di Audible

La comodità di Audible è poter "leggere" il vostro romanzo senza dover effettivamente leggere. Questo lo rende più comodo per chi ha bisogno di riempire momenti di pausa mentre si sposta, mentre fa sport o mentre attende. Leggere è un'esperienza diversa, nel bene e nel male, e non sempre è possibile farlo con comodità; un audiolibro viene in aiuto.

Audible può essere utilizzato su mobile oppure tramite gli altoparlanti Echo.