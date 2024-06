Banana ha toccato quasi i 100.000 giocatori contemporanei e il mondo non è esploso

Il dato è stato rilevato da SteamDB, con il picco che risale a circa 24 ore fa e che va addirittura crescendo. Oggi probabilmente il gioco supererà la fatidica soglia , visto che al momento di scrivere questa notizia conta 96.807 giocatori ed è il settimo in classifica per giocatori contemporanei su Steam, subito sotto a Naraka: Bladepoint , ma subito sopra a Rust . Insomma, su Steam pare che vadano moltissimo i live service e i giochi che tentano con la prospettiva di guadagnare qualche spicciolo senza fare nulla.

Alto tasso di potassio

Come già riportato, Banana richiede semplicemente di cliccare sulla banana che appare sullo schermo per far crescere un numero. Copiato da Egg, come sottolineato anche dall'autore di quest'ultimo, Robert Partyson, è un titolo pensato per sfruttare il sistema degli oggetti di Steam, visto che giocarci può fruttare ricompense che possono essere vendute per qualche spicciolo (0,25€ l'una). Ovviamente sono tutte a tema banane. Da sottolineare come sembra ci sia voluto più impegno per creare le ricompense che il gioco in sé, anche se anch'esse non sono proprio meravigliose. È semplice business, insomma.

Un livello avanzato di Banana

Ma come funziona? A spiegarlo ci ha pensato il team di sviluppo su Discord: "Basta aprire il gioco e giocare per un minuto, dopo di che ogni tre ore sarà possibile raccogliere una banana cliccando. Dopo aver giocato per un'ora, si sblocca la pool di oggetti rari che darà una banana ogni 18 ore. Basta tornare al gioco ogni 3-18 ore e cliccare una volta".

Naturalmente lo sviluppatore guadagna dalla vendita degli oggetti. Considerando lo sforzo nulla per creare Banana (uno sviluppatore esperto può metterlo su nel giro di qualche ora), si tratta di soldi davvero facili, resi possibili da uno dei buchi di Steam, che non cura il lancio di giochi simili, da cui del resto trae ricavi senza alcuno sforzo.