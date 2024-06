Questo TV Samsung costa "solo" 150 mila dollari: ecco perché è speciale

Come dite? Volevate spendere molto di più? Nessun problema, Samsung ha pensato proprio a voi aspiranti Elon Musk: ogni TV della gamma MicroLED è infatti bezel-less, ovvero non ha praticamente bordi ed è quindi modulare. Basterà prendere quattro TV e avrete abbastanza pollici per superare ogni deficit di autostima che il vostro psicologo ha ormai rinunciato a curare.

Se però non volete volete fare la figura dei barboni puntando al modello più "economico" da 89 pollici, potete scegliere il modello da 101 pollici a 130 mila dollari o fare le cose per bene, aggiungere venti mila dollari e prendervi un bel 114 pollici per soli 150 mila dollari .

Perché il MicroLED è speciale?

L'immagine rende solo fino a un certo punto le dimensioni di questi MicroLED

Facile ironia a parte, c'è un motivo se i TV di questa categoria costano (ancora) così tanto e non è questione di dimensioni. Il gigante TCL da 115 pollici costa infatti "solo" 25 mila euro; si tratta però di un MiniLED.

Quella MicroLED è una tecnologia diversa e più costosa, anche se il nome potrebbe in qualche modo trarre in inganno. Il MicroLED funziona in modo più simile a un OLED che a un LED perché è autoemittente; a differenza degli OLED, però, non dovrebbe avere rischi problemi di burn-in, pur offrendo neri profondi e alto contrasto. Come dicevamo, poi, i LED sono assemblati in pannelli senza cornice in modo da poter essere installati quasi in qualsiasi configurazione, come abbiamo visto con i display The Wall destinati ad applicazioni commerciali o alle case più lussuose.

Nel 2021, Samsung ha introdotto un modello da 110 pollici che sembrava più un televisore normale senza opzioni modulari, su cui ha continuato a lavorare fino ai TV che vediamo oggi. D'altronde quello degli Advanced TV è l'unico mercato che sta crescendo tra quelli TV, quindi l'investimento della compagnia coreana ha assolutamente senso.

Come dite? Tutto questo parlarne vi ha convinto a comprarne uno? Beh, ci dispiace ma a quanto pare non potete: sono già terminati. Tutti i TV MicroLED a listino sulla versione statunitense del negozio online di Samsung risultano attualmente come "esauriti". Un po' come il nostro conto in banca dopo aver provato solo a inserire i dati della carta di credito sul sito.