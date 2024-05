I MiniLED cannibalizzano gli OLED nel mercato Advanced TV, crescono i produttori cinesi nel Q1 2024

Ma che cos'è un Advanced TV ? Nelle sue analisi, DSCC definisce "Advanced TV" (con la A maiuscola) qualsiasi televisore con una tecnologia di visualizzazione avanzata, inclusi tutti i televisori WOLED, QD Display, QDEF, Dual Cell LCD e MiniLED, con risoluzione 4K e 8K. Sono insomma tutti i TV OLED, QLED e MiniLED, non gli LCD tradizionali.

Dai dati raccolti nel rapporto, infatti, si può notare come le spedizioni di Advanced TV siano cresciute del 16% anno su anno nel primo trimestre del 2024, mentre le spedizioni di TV OLED sono diminuite del 6% anno su anno, mentre le spedizioni di TV LCD avanzati sono aumentate del 24% anno su anno. I ricavi degli Advanced TV sono aumentati dell'11% anno su anno, il primo aumento anno su anno dei ricavi dopo otto trimestri consecutivi di cali. I ricavi dei TV OLED sono diminuiti del 12%, mentre i ricavi dei TV LCD avanzati sono aumentati del 25%, poiché l'aumento delle unità, schermi più grandi e un mix più ricco di MiniLED hanno compensato i cali di prezzo. I dati sono sempre anno su anno.

Samsung in testa, ma arranca

La divisione delle quote tra OLED e MiniLED nel mercato Advanced TV dal 2022 a oggi

Per quanto riguarda le caratteristiche, sono gli Advanced TV di grandi dimensioni a far registrare la crescita più significativa. Gli Advanced TV LCD con dimensioni superiori ai 75" sono infatti aumentati del 132%/95% in termini di unità/ricavi, mentre gli OLED TV 77" o più sono aumentati del 41%/7%.

La crescita degli schermi più grandi è andata di pari passo con la crescita del MiniLED, che stanno ribaltando i rapporti di forza nella battaglia tecnologica tra LCD e OLED. Le spedizioni di TV MiniLED sono infatti cresciute anno su anno, mentre quelle degli OLED sono diminuite. Se considerati come un'unica categoria "top di gamma" composta da MiniLED + OLED, oggi gli OLED mantengono però una quota di mercato del 54% in unità e del 55% in termini di ricavi.

Passando alla battaglia tra i brand, nel primo trimestre del 2024, Samsung ha mantenuto la prima posizione sia in termini di unità sia di ricavi, ma ha perso terreno a vantaggio dei suoi rivali cinesi. In questo modo Hisense ha conquistato la terza posizione, con un impressionante aumento delle spedizioni del 141% anno su anno, facendo segnare il quarto trimestre consecutivo di aumenti percentuali a tre cifre. In questo modo Hisense è balzata dal 7% nel primo trimestre del 2023 al 14% nel primo trimestre del 2024. Anche i ricavi sono aumentati notevolmente (+ 152% anno su anno, con quota che passa dal 6% al 13%). TCL è scesa al quarto posto (quasi a parimerito con Hisense) con un aumento delle spedizioni del 69% anno su anno e ha aumentato la sua quota di mercato al 14% nel primo trimestre del 2024 dal 9% nel primo trimestre del 2023. I ricavi di TCL sono aumentati dell'86% anno su anno e la loro quota è aumentata anno su anno dall'8% al 13%.

Le spedizioni di Samsung sono diminuite del 2% anno su anno in unità e la quota di mercato Samsung è diminuita di otto punti anno su anno, con ricavi invariati e quota di mercato calata di quattro punti al 41%. Anche le spedizioni di LG sono rimaste invariate anno su anno, con una quota di mercato diminuita di tre punti anno su anno (ora al 18%). I ricavi sono invece diminuiti del 21% anno su anno e LG ha perso sette punti di quota di mercato (ora 19%).

Queste tendenze confermano insomma quanto visto nel mercato TV generale, che si mostra in calo per i TV tradizionali ma con una crescita importante proprio di questi TV premium.