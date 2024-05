Samsung potrebbe alzare prezzi di Galaxy Z Flip 6 e Fold 6 e usare le Olimpiadi come palcoscenico

Mentre Samsung si avvicina al lancio dei suoi nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, emergono notizie di un aumento di prezzo, in un momento in cui la società cerca di massimizzare la visibilità grazie alle Olimpiadi.

Con l'evento Unpacked 2024 previsto per luglio, Samsung si prepara a rivelare al mondo la sua ultima generazione di dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. In questo contesto, emergono nuove informazioni che suggeriscono un significativo aumento dei prezzi per questi modelli, insieme a dettagli su come Samsung intenda sfruttare le Olimpiadi come palcoscenico per questa importante presentazione.

Strategie di lancio Recenti report indicano che Samsung potrebbe presentare i nuovi dispositivi il 10 luglio, con una disponibilità effettiva prevista per il 24 dello stesso mese, in modo da coincidere con le Olimpiadi, evento di cui Samsung è sponsor principale. Questa mossa mira a garantire massima visibilità ai nuovi prodotti in un periodo di grande attenzione mediatica globale. Un render del possibile design del nuovo Z Fold 6 Le anticipazioni parlano di un aumento di prezzo di circa 100 euro/dollari rispetto ai modelli precedenti, principalmente a causa dell'introduzione di nuove tecnologie, come il processore Snapdragon 8 Gen 3 e avanzamenti nelle funzionalità AI, nonostante l'assenza di significative innovazioni hardware al di fuori della fotocamera migliorata del modello Flip.