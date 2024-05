Vaiana ritorna in Oceania 2 e si porta dietro anche un maiale, come mostra il teaser trailer

Disney ha pubblicato il teaser trailer del film di animazione in computer grafica Moana 2, che da noi si chiamerà Oceania 2. Il motivo? Il titolo del primo capitolo fu modificato per via dell'omonimia con la compianta porno star Moana Pozzi. La stessa protagonista, Moana, fu ribattezzata Vaiana per lo stesso motivo. Ovviamente le modifiche sono state mantenute anche nel seguito.

Come annunciato in precedenza, il film sarà lanciato nei cinema italiani il 28 novembre 2024. Quindi sarà il film natalizio di Disney per tutta la famiglia, sperando che faccia meglio di Wish.