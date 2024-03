Wish: data d'uscita su Disney+ annunciata, arriva dopo Pasqua

Disney ha annunciato la data d'uscita del film animato Wish sul suo servizio Disney+: il 3 aprile 2024. Wish è il film realizzato per festeggiare i cento anni della compagnia. È ambientato nel mondo di Rosas, dove Asha esprime un desiderio di tale intensità che viene ascoltata da una forza cosmica chiamata Star.

Riusciranno a sconfiggere Re Magnifico, che vede nel controllo totale l'unica via per la felicità?