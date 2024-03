Star Wars: The Acolyte, data d'uscita e poster per la nuova serie Disney+

Disney ha pubblicato il poster ufficiale di Star Wars: The Acolyte, svelando anche quando potremo vedere la serie su Disney+: il 4 giugno 2024. La compagnia di Topolino ha anche suggerito che domani 19 marzo dovrebbe svelare altro. Probabilmente sarà pubblicato un trailer, ma rimaniamo in attesa di saperne di più, visto che non sono stati dati suggerimenti in merito.