Final Fantasy 7 Rebirth e Unicorn Overlord brillano nei voti di Edge, stroncato Foamstars

È uscito il nuovo numero della celebre rivista britannica Edge e, come da tradizione, riportiamo i voti assegnati in questa edizione, che vede in particolar modo brillare Final Fantasy 7 Rebirth e Unicorn Overlord mentre stronca pesantemente Foamstars e altri titoli.

Vediamo dunque la lista dei voti derivanti dalle recensioni presenti nel numero 396 di Edge, uscito in questi giorni: