GOG sbarca su Amazon Luna: presto si potranno giocare in cloud i titoli della propria libreria

Amazon Luna si espande con un'interessante iniziativa in collaborazione con GOG, che prossimamente consentirà agli utenti di giocare in cloud i titoli appartenenti alla propria libreria digitale di GOG sul servizio di streaming di Amazon.

Attraverso questa collaborazione, gli utenti potranno utilizzare liberamente i giochi della propria libreria di GOG all'interno di Amazon Luna, purché tali titoli siano presenti nel catalogo del servizio e supportati dal cloud gaming in questione, senza costi aggiuntivi.

In questo modo sarà possibile accedere ai giochi PC di GOG anche dai dispositivi mobile, da TV o semplicemente da browser internet, sfruttando in questo modo il potenziale del gioco in remoto attraverso il servizio di cloud gaming di Amazon.