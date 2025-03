Amazon Luna accoglie i giochi Electronic Arts, si parte con Star Wars Jedi: Survivor e il remake di Dead Space

Si inizia con Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor e il remake di Dead Space , che da oggi sono disponibili per gli abbonati al servizio in abbonamento premium Luna+ , con molti altri in arrivo prossimamente.

In arrivo anche alcuni giochi EA Sports

Non sono stati offerti dettagli precisi sui prossimi giochi in arrivo dal catalogo dell'editore statunitense, ma il comunicato diramato da Amazon menziona che tra questi ci saranno anche "alcuni titoli del catalogo di EA Sports", che quindi potrebbero includere le serie EA Sports FC, F1, UFC e altri ancora.

"I nostri team sono concentrati nel creare esperienze capaci di intrattenere e coinvolgere le vaste community online di EA, e siamo entusiasti di collaborare con Amazon per rendere questi giochi accessibili a un pubblico ancora più ampio," ha dichiarato David Tinson, EVP e Chief Experiences Officer di Electronic Arts. "Non vediamo l'ora di portare una selezione di giochi EA su Amazon Luna, offrendo nuove modalità per riunire giocatori e fan su una varietà di dispositivi che già possiedono, ovunque si trovino."

Per chi non lo sapesse, Amazon Luna è il servizio di cloud streaming videoludico dell'azienda di Jeff Bezos che mette a disposizione degli utenti un gran numero di titoli in grado di accontentare i gusti di un po' tutti. Il catalogo di Amazon Luna è suddiviso in vari canali ad abbonamento che differiscono per prezzo, giochi inclusi e altri vantaggi. Tra questi c'è anche quello chiamato "Prime Gaming", che permette a tutti gli abbonati ad Amazon Prime di accedere a una ristretta cerchia di giochi che cambia nel tempo senza costi aggiuntivi. Mentre Luna+ è un abbonamento da 9,99 euro al mese che include una vasta libreria di centinaia di giochi. E da oggi anche quelli di EA, per l'appunto.