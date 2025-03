inZOI e altri undici titoli in arrivo su GeForce Now

Nvidia ha annunciato l'arrivo di molti nuovi titoli su GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento che permette di giocare in cloud i titoli che si posseggono su Steam e in altri negozi digitali. Tra le nuove aggiunte spicca inZOI, titolo che si avvantaggia moltissimo dei sistemi più potenti, ma ce ne sono altri undici disponibili, tra i quali Atomfall e The First Berserker: Khazan.