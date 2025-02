Il VP di Amazon Prime Gaming spiega tutti i modi in cui ha fallito nel distruggere Steam e Valve

Il VP di Prime Gaming presso Amazon , in un post su LinkedIn, ha però condiviso cosa è successo negli anni e in che modo Amazon (e Google, tra l'altro) ha fallito.

Forse non ve ne sarete accorti, ma per molti anni Amazon ha tentato di togliere il controllo del mercato videoludico PC a Valve e alla sua piattaforma, Steam . Non ci è riuscita, chiaramente.

La spiegazione del VP di Prime Gaming

Ethan Evans scrive: "In qualità di vicepresidente di Prime Gaming di Amazon posso dire che abbiamo fallito più volte nel tentativo di distruggere la piattaforma di giochi Steam. Eravamo almeno 250 volte più grandi e abbiamo provato di tutto. Ma alla fine Golia ha perso. Ecco perché: il tentativo di sfidare Steam, durato più di 15 anni, è iniziato prima che io diventassi vicepresidente di Prime Gaming, ma non siamo mai riusciti a decifrare il codice. Né sotto la mia guida né sotto quella di nessun altro. Il primo modo in cui abbiamo cercato di entrare nel mercato dei negozi di giochi online è stata una acquisizione. Abbiamo comprato Reflexive Entertainment (un piccolo negozio di giochi per PC) e abbiamo cercato di farlo crescere. Non è andata a buon fine." "Poi, dopo aver acquistato Twitch, abbiamo creato il nostro negozio di giochi per PC. Pensavamo che i giocatori avrebbero comprato da noi perché già utilizzavano Twitch. Sbagliato. Infine, abbiamo costruito "Luna", un servizio di streaming di giochi che consentiva alle persone di giocare senza un PC di fascia alta. Nello stesso periodo, Google ha provato a fare la stessa cosa con il suo prodotto "Stadia". Nessuno dei due ha ottenuto un successo significativo. Per tutto il tempo, Steam ha dominato nonostante fosse un'azienda relativamente piccola (rispetto ad Amazon e Google)."

"L'errore è stato quello di aver sottovalutato ciò che spingeva i consumatori a utilizzare Steam. Era un negozio, un social network, una libreria e una bacheca di trofei tutto in uno. E funzionava bene. In Amazon abbiamo ipotizzato che le dimensioni e la visibilità sarebbero state sufficienti per attirare i clienti, ma abbiamo sottovalutato il potere delle abitudini degli utenti. Non abbiamo mai convalidato le nostre ipotesi di base prima di investire pesantemente nelle soluzioni. La verità è che i giocatori avevano già la soluzione ai loro problemi e non avrebbero cambiato piattaforma solo perché ne era disponibile una nuova."

"Dovevamo costruire qualcosa di nettamente migliore, ma non ci siamo riusciti. E dovevamo convalidare le nostre ipotesi sui clienti prima di iniziare a costruire un nuovo store. Ma non abbiamo mai fatto veramente neanche questo. Solo perché siete abbastanza grandi da costruire qualcosa, non significa che la gente lo userà."