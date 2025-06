I voti di Rematch premiano il gioco di calcio arcade di Sloclap?

Sono usciti i voti di Rematch, anche se per il momento solo una parte della stampa internazionale si è espressa ufficialmente in merito al gioco di calcio arcade sviluppato da Sloclap, come spesso capita con i titoli dalla forte componente online.

Try Hard Guides - 9

GameSpace - 8,5

Gamereactor - 8

Pocket Tactics - 8

Pure Xbox - 8

Area Jugones - 7,5

Gamers Heroes - 7,5

XboxEra - 7,5

Game8 - 7,4

GameStar - 7,3

TheGamer - 7

DualShockers - 6,5

Ebbene, com'è andata? Le valutazioni sono generalmente positive, ma chi si aspettava un trionfo potrebbe restare deluso. Nello specifico, di fianco ad alcune promozioni entusiastiche ci sono anche diversi voti nell'orbita del sette e uno, quello di DualShockers, che si posiziona anche più in basso.

La recensione più critica nei confronti di Rematch parla di un prodotto ancora parecchio grezzo, con tanti spigoli e una curva d'apprendimento un po' troppo ripida laddove l'intenzione era quella di realizzare un'esperienza per le masse.