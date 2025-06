Rematch non supporterà il crossplay al lancio, utenti contrariati

Sloclap ha annunciato che Rematch non supporterà il crossplay al lancio, e la notizia ha inevitabilmente generato parecchio malumore fra gli utenti, che tenevano questa funzionalità in grande considerazione e hanno saputo della sua assenza solo adesso.

"Il crossplay fra Steam, PlayStation e Xbox non sarà disponibile al lancio, ma si tratta di una delle nostre priorità per i prossimi aggiornamenti", ha scritto il team di sviluppo sui social. "Condivideremo le tempistiche in merito all'arrivo di questa feature non appena possibile."

Si tratta inevitabilmente di un clamoroso autogol per gli autori di Rematch, tanto per restare in tema; specie alla luce del grande successo della beta, che è riuscita a coinvolgere quasi due milioni di giocatori con picchi di utenti davvero importanti su tutte le piattaforme.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, con diverse persone che si sono dette fortemente deluse da questa inaspettata notizia, ansiose di poter giocare insieme agli amici su console differenti e ora propense a cancellare la prenotazione.