Annunciata la data di uscita di Rematch, il gioco di calcio dagli autori di Sifu arriverà anche su Game Pass

Le novità non finiscono qui, perché sono state annunciate anche le varie edizioni disponibili al lancio e un'open beta che permetterà a tutti di provare il titolo a partire dal 18 aprile. Se siete interessati potrete registrarvi a questo indirizzo.

Sloclap, il team di sviluppo dell'action a base di kung-fu Sifu, ha annunciato la data di uscita di Rematch , il gioco di calcio con match 5v5 e 4v4. Sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 19 giugno . Non solo, sarà incluso anche all'interno dell'offerta di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio.

I dettagli sulle edizioni

Il gioco sarà venduto al prezzo di 24,99 euro per la versione standard e preordinando si riceverà come bonus il "Cappello Tifoso". Sarà possibile anche acquistarlo in versione Pro Edition ed Elite Edition.

La Deluxe Edition costa 34,99 euro e include i seguenti bonus:

Accesso anticipato di 72 ore: entra in campo prima di tutti gli altri! Disponibile sia per Pro sia per Elite Edition.

Cappello "Tifoso": come ringraziamento per il supporto e la fiducia mostrati, abbiamo reso disponibile in tutte le edizioni questo omaggio per la nostra community.

Biglietto potenziamento Pass capitano: fai fare il salto di qualità al tuo modo di giocare e alle tue ricompense, passo dopo passo.

Sfondo e titolo giocatore Blasone: sfoggia la tua identità con design epici che non lasciano spazio a dubbi sulla tua unicità.

Canotta Blasone: classica canotta da ribelle con un tocco di eleganza, creata per chi dà mostra della sua forza e plasma il proprio destino a ogni partita.

Motivo Blasone (per indumenti della parte superiore e inferiore del corpo): aggiungi un design epico ai tuoi completi per esprimere la tua vera identità! Perfetto per chi vuole raccontare la propria storia anche attraverso i vestiti.

Set di gioielli Blasone: ogni pezzo di questa collezione è fatto di cuoio ripiegato e si fa notare sia fuori sia dentro il campo.

La Elite Edition è prezzata 44,99 euro e include:

Accesso anticipato di 72 ore: entra in campo prima di tutti gli altri! Disponibile sia per Pro sia per Elite Edition.

Cappello "Tifoso": come ringraziamento per il supporto e la fiducia mostrati, abbiamo reso disponibile in tutte le edizioni questo omaggio per la nostra community.

2 Biglietti potenziamento Pass capitano: raddoppia le ricompense, raddoppia il divertimento.

Scarpe Glitch: entra nel futuro a ogni falcata. Chi ha detto che gli errori non possono essere belli da vedere?

Ambiente di realtà aumentata Blasone: rendi le partite più reali con decorazioni vivaci a tema per celebrare ogni gol.

Cappello Blasone: non è un semplice cappello, è un modo per urlare al mondo le tue convinzioni e la tua identità.

Sfondo e titolo giocatore Blasone: sfoggia la tua identità con design epici che non lasciano spazio a dubbi sulla tua unicità.

Canotta Blasone: classica canotta da ribelle con un tocco di eleganza, creata per chi dà mostra della sua forza e plasma il proprio destino a ogni partita.

Motivo Blasone (per indumenti della parte superiore e inferiore del corpo): aggiungi un design epico ai tuoi completi per esprimere la tua vera identità! Perfetto per chi vuole raccontare la propria storia anche attraverso i vestiti.

Set di gioielli Blasone: ogni pezzo di questa collezione è fatto di cuoio ripiegato e si fa notare sia fuori sia dentro il campo.

Rematch è un gioco che promette di offrire una nuova prospettiva sul calcio e presenta set di regole particolari. Infatti, non ci sono falli, fuorigioco o interruzioni, rendendo il gioco frenetico e immersivo. Inoltre, il contorllo della palla richiede precisione e tempismo, con dinamiche che ricordano più quelle di un titolo come Rocket League che un EA Sports FC. Il tutto è accompagnato da uno stile grafico cartoonesco, simile a quello di Sifu, e ambientazioni