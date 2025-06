La beta di Rematch ha fatto degli ottimi numeri, annunciano gli sviluppatori

Sloclap, lo studio di sviluppo di Sifu, ha svelato i numeri fatti dalla beta di Rematch, il suo gioco calcistico in cui si guida un solo calciatore, in uscita il 19 giugno 2025. Sono davvero ottimi e fanno sperare per un lancio ottimo. Che possa diventare il nuovo Rocket League, in qualche modo? Molti lo credono, visto l'interesse generale.