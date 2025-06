Amazon è al lavoro su dei robot umanoidi: presto potrebbero portarti i pacchi a casa

Il futuro immaginato nei romanzi di Asimov o in alcuni film e opere sci-fi potrebbe presto diventare realtà. Una delle informazioni più importanti degli ultimi anni per quanto concerne il mondo dell'e-commerce, è arrivata direttamente da Amazon e ancor più precisamente dal report di TheInformation sul lavoro e sui nuovi progetti dell'azienda con a capo Jeff Bezos.

Lo "Humanoid park" di San Francisco

Amazon, a San Francisco, sta mettendo su quello che ha definito "Humanoid Park", ovvero uno spazio al chiuso in cui sono presenti una serie di ostacoli in cui i robot imparano a muoversi, a scendere dal veicoli presente (un furgone Rivian) e completare una consegna a mano come farebbe, esattamente, un corriere umano.

Deposito Amazon

Lo spazio realizzato a San Francisco pare essere grande quanto una caffetteria, in modo tale da aumentare ancor di più le difficoltà che i robot possono incontrare. L'obiettivo, per Amazon, è quello di rendere i robot non rigidi e limitati a un solo compito ma versatili e in grado di adattarsi alle situazioni.