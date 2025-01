Tesla lancerà il servizio di robotaxi ad Austin nel mese di giugno, conferma Elon Musk

Robotaxi: il servizio di Tesla arriva ad Austin

Secondo quanto dichiarato da Elon Musk in occasione di una riunione inerente i risultati finanziari del 2024, la compagnia introdurrà il servizio di taxi a guida autonoma ad Austin durante il mese di giugno. In base agli ultimi report del portale TechCrunch, per l'occasione la compagnia farà uso in questo caso di veicoli Tesla con software Full Self Driving, ad oggi non ancora pubblicato sul mercato. L'intenzione della compagnia è di pubblicare il software Full Self Driving, al momento in fase di sperimentazione presso le fabbriche di Tesla, in California e altri stati americani entro la fine dell'anno.

Il robotaxi di Tesla

Il servizio di robotaxi a guida autonoma verrà dunque lanciato ad Austin, nello stato del Texas, per poi espandersi nei mesi immediatamente successivi all'interno di tutto il territorio degli Stati Uniti. Le novità non finiscono di certo qui: a partire dal prossimo anno, infatti, tutti i possessori di Tesla avranno la possibilità di affittare i propri veicoli per il servizio a guida autonoma e riceverne conseguentemente guadagni, sulla falsariga di quanto succede con gli immobili presenti su piattaforme come Airbnb e similari.