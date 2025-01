Human Falls Flat ha raggiunto una quantità di vendite incredibile, dietro solo a Minecraft e Terraria

Il team No Break Games ha peraltro continuato a supportare il gioco per anni, contribuendo a mantenerlo attivo nel corso di questo decennio di presenza sul mercato, ma il fascino di questo bizzarro action platform sembra non calare mai.

Il gioco è uscito originariamente nel 2016 su PC ed è stato poi portato su praticamente tutte le piattaforme, continuando a ottenere un successo impressionante e dando vita a un vero e proprio fenomeno di massa, ovvero quello dei giochi a base di fisica "rotta" , in grado di generare un notevole caos su schermo.

Il publisher Curve Games ha svelato che Human Falls Flat ha raggiunto una quantità di vendite veramente incredibile , che lo rende di fatto uno dei maggiori successi videoludici di questi anni in ambito indie dietro solo a colossi come Minecraft e Terraria, avendo superato 55 milioni di copie vendute nel mondo.

Ai vertici nel mondo degli indie

Con 55 milioni di copie superate, Human Fall Flat ha davanti a sé solo Minecraft e Terraria per quanto riguarda le vendite dei maggiori giochi indie, tanto per dare un'idea della posizione in cui si trova attualmente.



Si tratta anche di un gioco che funziona molto bene in ambito streaming: le situazioni folli in cui è facile imbattersi lo rendono un titolo particolarmente spassoso anche solo da veder giocare, e un soggetto veramente ideale per gli streamer e i content creato.

D'altra parte, con la sua modalità cooperativa a 8 giocatori può diventare una sorta di party game veramente irresistibile e adatto un po' a tutte le età. Con l'occasione, gli sviluppatori hanno anche promesso di voler "continuare a sorprendere e divertire i fan durante tutto l'anno con nuovi contenuti", dunque altre novità arriveranno nel corso del 2025.