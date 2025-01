Microsoft svela i nuovi Surface Pro 11 e Surface Laptop 7 con processori Intel

Microsoft ha ufficialmente svelato le versioni Intel dei suoi Surface Pro 11 e Surface Laptop 7 , progettate per il settore aziendale e in arrivo il 18 febbraio. Dopo aver lanciato i modelli con processori Qualcomm Snapdragon X, la compagnia ha deciso di offrire un'alternativa con chip Intel Lunar Lake, mantenendo lo stesso design e funzionalità. Questa mossa permette alle aziende di scegliere tra architetture differenti in base alle proprie esigenze. I nuovi dispositivi supporteranno le funzionalità Copilot Plus, rendendoli parte integrante della nuova strategia AI di Windows.

Specifiche tecniche e prezzi dei nuovi modelli

Il Surface Laptop 7 con chip Intel partirà da 1.499,99 dollari, ovvero 500 dollari in più rispetto alla variante con Snapdragon. Sarà disponibile in due dimensioni, 13,8 pollici e 15 pollici, e configurabile con Intel Core Ultra 5 o Ultra 7, fino a 32GB di RAM e 1TB di storage. L'autonomia dichiarata è di 14 ore per il modello più grande e 12 ore per quello più piccolo, leggermente inferiore rispetto alle versioni Qualcomm. Il Surface Pro 11 avrà invece lo stesso design della versione Snapdragon, ma con prezzi a partire da 1.499,99 dollari, contro i 999,99 della variante Arm. Anche in questo caso, sarà possibile scegliere tra un display LCD o OLED da 13 pollici.

Entrambi i dispositivi offriranno due porte USB-C 4/Thunderbolt 4, il connettore di ricarica Surface Connect e il supporto per la ricarica rapida. Mentre il Surface Laptop 7 manterrà il jack per le cuffie, il Surface Pro 11 ne sarà privo, costringendo gli utenti a optare per cuffie Bluetooth o con adattatori USB-C. Inoltre, Microsoft ha annunciato il rilascio di un nuovo dock USB 4 al prezzo di 199,99 dollari, compatibile con tutti i dispositivi Surface dotati di porta USB-C e in grado di supportare due monitor 4K a 60Hz.