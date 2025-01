Un videogioco che "puzza" di pneumatici: il prototipo dell'Università di Warwick

L'Università di Warwick, in Inghilterra, ha sviluppato un prototipo di sistema che consente di sentire odori mentre si gioca.

Il sistema, realizzato in collaborazione con gli sviluppatori di Hollywood Gaming, è stato inizialmente pensato per i simulatori di guida, nei quali può essere emesso l'odore di bruciato dei freni per avvisare il guidatore di un problema. Altre possibili essenze sono quelle dell'olio motore o dello sfregamento dei pneumatici.