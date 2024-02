GameScent è un dispositivo che riproduce gli odori dei giochi grazie all'intelligenza artificiale

Come funziona?

Definito con ben poca modestia come "la più grande rivoluzione nel gaming da decenni", GameScent impiega come detto un sistema basato sull'intelligenza artificiale per "leggere" la situazione sullo schermo, dopodiché utilizza una miscela di aromi per produrre l'odore più adatto al contesto.

Sono sei le fragranze che il dispositivo può ricreare: l'odore della polvere da sparo durante gli scontri a fuoco, quella del fuoco e del bruciato nelle esplosioni, l'asfalto caldo e i fumi delle gare di guida, l'aria pulita di un giorno tranquillo, una tempesta e la sensazione di stare in una foresta.

Le sostanze utilizzate da GameScent sono contenute in cartucce "facili da riempire", immaginiamo attraverso un sistema di ricariche in vendita presso la medesima azienda.