Da Leggende Pokémon Z-A al nuovo gioco di carte: le novità del Pokémon Day!

Come tutti gli anni, il 27 febbraio si festeggia l'uscita giapponese di Pokémon Rosso e Pokémon Verde nel 1996, ma attorno al Pokémon Presents del Pokémon Day 2024 giravano diverse voci: si parlava di un remake di Bianco e Nero, forse di Argento e Oro, ma alla fine il presidente Tsunekazu Ishihara, in meno di un quarto d'ora, ha annunciato una raffica di novità tra cui, la più importante, è sicuramente Leggende Pokémon: Z-A. Vediamole insieme.

È innegabile che oggi la posizione di The Pokémon Company sia delicata: è quasi impossibile che la compagnia multimilionaria tracolli, beninteso, ma i progetti più recenti, soprattutto dal punto di vista tecnico, hanno messo a dura prova anche la fiducia dei suoi più accaniti sostenitori. Come ha dimostrato, in un certo senso, pure il successo di Palworld: segno, forse, che i giocatori vogliono qualcosa di diverso dal solito . A parte i mostri, ovviamente: tutti amano Pikachu!

Quanto alla sua vastità, e al senso di ambientare un intero gioco in un'unica città, possiamo fare alcune ipotesi. In fondo abbiamo già visitato la gigantesca Luminopoli in Pokémon X e Y, e sappiamo che si trattava di un territorio ampio e diversificato: la mappa che si vede alla fine del trailer suggerisce che la città si divida in vari spicchi - dieci, per l'esattezza - che potrebbero rappresentare i diversi biomi in cui esistono le molteplici specie di pokémon. In questo senso, la Luminopoli di Leggende Pokémon: Z-A dovrebbe garantire una buona varietà di situazioni e scenari , soprattutto se dovesse svilupparsi anche verticalmente, il che è abbastanza scontato visto che si poteva volare già in Leggende Pokémon: Arceus. L'idea di un'unica, spaziosissima mappa urbana è sicuramente interessante e siamo curiosi di scoprire cosa si siano inventati a GameFreak. Dovremo aspettare qualche mese, insomma, per poterci esprimere con più concretezza su un gioco che, comunque sia, potrebbe essere davvero promettente.

Il trailer mostra poi un Pikachu e vari altri mostriciattoli in 3D che si aggirano per una città stilizzata, convergendo sulla Torre Prisma al suo centro: lo scenario, e la combinazione di pokémon e abitanti umani, ci ha ricordato le sequenze a Rhyme City del film Detective Pikachu, e non ci sorprenderebbe se la pellicola abbia ispirato la ricostruzione di questo scenario urbano.

Leggende Pokémon: Z-A, infatti, è un richiamo a Pokémon X e Y , la sesta generazione con cui la serie madre ha preso forma su Nintendo 3DS nel lontano 2013. Il trailer, molto breve, non ci ha detto nulla sul gameplay, sulla narrativa e sulle caratteristiche del nuovo gioco, ma ha stabilito con chiarezza che sarà ambientato nella regione di Kalos e, più precisamente, nella città di Luminopoli . Essendo un titolo della serie Leggende, è assai probabile che si svolgerà grossomodo durante la costruzione della città, come suggerirebbero i fascicoli riservati che si vedono all'inizio del filmato e che, tra schizzi e progetti, parlano di un "progetto di rigenerazione urbana" e del "sogno di una splendida armonia tra esseri umani e pokémon". Ma potrebbe anche essere ambientato nel presente o nel futuro, durante una sorta di rivoluzione tecnologica.

Ha senso cominciare dalla fine, perché Leggende Pokémon: Z-A è stato il grande annuncio finale della presentazione, quello che ha rinnovato l'entusiasmo degli appassionati sebbene non si sia visto praticamente niente del gioco. Naturalmente si tratta di una nuova iterazione di Leggende Pokémon, la serie spin-off (anche se su questa definizione si dibatte da anni) cominciata nel 2022 con Leggende Pokémon: Arceus . Non un titolo straordinario ma un'eccezionale rigenerazione di un brand che sembrava non avere più nulla da dire: alla fine, si trattava pur sempre di catturarli tutti, ma l'ambientazione insolita (Hisui, la Sinnoh del passato) e il gameplay, che mischiava un prototipo di open world con una deriva più interattiva, avevano conquistato i giocatori.

Gli altri annunci

Entei si farà una bella dormita in Pokémon Sleep

Con tutto il rispetto per i fan degli altri giochi trattati brevemente nel Pokémon Direct, è fuori di dubbio che Leggende Pokémon: Z-A sia stato il più importante, con tanto di succulento teaser finale sotto forma di simbolo delle Mega Evoluzioni. L'annuncio è stato però anticipato da una serie di novità minori, tra cui non è mancata qualche piacevole sorpresa.

Pokémon Trading Card Game Pocket

Neno rilevante è stato Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, una versione per sistemi mobile del popolarissimo gioco di carte ispirato a Pokémon, sviluppata The Pokémon Company con la collaborazione di Creatures, Inc. e DeNA: l'app consentirà di sbustare fino a due bustine gratis al giorno, di scambiare le carte e di sfidare gli amici sullo schermo del device in partite rapidissime che si appoggiano a regole nuove, pensate appositamente per questa versione digitale del gioco.

Il CEO di Creatures, Yuji Kitano, ha spiegato che la compagnia sta lavorando duramente per trasmettere anche attraverso lo schermo la cura che da sempre caratterizza le carte del GCC Pokémon: alcune "carte immersive" saranno praticamente interattive - il trailer mostra una carta in cui si può sostanzialmente "entrare" - ma restano molte incognite sull'app, per esempio sul peso delle microtransazioni (è infatti già confermato che il gioco sarà free-to-start).

Pokémon Scarlatto e Violetto

Ha avuto spazio anche il recente Pokémon Scarlatto e Violetto con l'annuncio di una nuova serie di Raid Teracristal a sette stelle che saranno disponibili a partire dal 27 febbraio: per un periodo limitato, i giocatori potranno affrontare e catturare prima Venusaur, poi Blastoise e infine un altro Charizard per chi si fosse perso il Raid Teracristal di qualche tempo fa. I tre pokémon possiedono gli Emblemi della Forza Assoluta, perciò faranno sicuramente gola agli appassionati della serie.

Tre nuovi Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto

Pokémon GO

Per quanto riguarda Pokémon GO, invece, a partire dal 5 marzo si terrà una collaborazione con la serie animata Orizzonti Pokémon: nel corso dell'evento si potrà catturare un Pikachu col cappellino di Cap che conosce una mossa inedita per l'app, Locomovolt. Nello stesso periodo sarà possibile catturare anche Charcadet, Armarouge e Ceruledge; inoltre, nelle foto scattate con GO Snapshot compariranno anche Liko e Roy, i protagonisti dell'anime che ha debuttato su Boing proprio nel Pokémon Day.

Arrivano nuovi mostri su Pokémon GO

Pokémon Masters EX

Intanto, Pokémon Masters EX ha compiuto quattro anni e mezzo, che The Pokémon Company festeggia con due nuove unità Sync Pair - Alisma e Glimmora e Argento (campione) e Tyranitar - e l'unità Master Iridio Costumax e Magearna. Sarà inoltre possibile completare un evento per aggiungere Marisio e Lucario alla propria squadra. Basterà inoltre accedere al gioco per ricevere 3000 gemme gratis e magari scaricare anche l'aggiornamento che aggiunge la modalità Foto.

Nuovi arrivi in Pokémon Masters EX

Pokémon UNITE

Quanto a Pokémon UNITE, è attualmente in corso un evento per sbloccare la licenza di Miraidon e presto si aggiungeranno al roster anche i pokémon Falinks e Ceruledge. Per il Pokémon Day è stato inoltre lanciato un Evento tiro a segno che permette di sbloccare alcune Holowear molto richieste, come lo Stile solare di Venusaur. Il codice POKEDAY24, infine, permette di ottenere in gioco una licenza della durata di 3 giorni per provare Miraidon.

Falinks e Ceruledge arrivano in Pokémon UNITE

Pokémon Sleep e Pokémon Café ReMix

Chiudiamo con Pokémon Sleep e Pokémon Café ReMix: per quanto riguarda il primo, a marzo arriverà Raikou, cui seguiranno tra qualche tempo anche gli altri due cani leggendari, Entei e Suicune. Accedendo al gioco oggi stesso, e fino al 30 aprile, si possono ricevere in omaggio fino a 10 biscotti e 1.000 diamanti. Su Pokémon Café ReMix, invece, è possibile ottenere delle Monete di Gimmighoul completando certi rompicapi, sbloccare i nuovi costumi di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly e aggiungere allo staff sia Koraidon che Miraidon prendendo parte alle nuove tombole.