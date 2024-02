Stardew Valley: ha venduto 30 milioni di copie, l'aggiornamento 1.6 ha una data d'uscita

Novità dell'aggiornamento 1.6

Stardew Valley è cresciuto moltissimo nel corso degli anni

L'aggiornamento 1.6 aggiungerà alcuni contenuti a Stardew Valley. ConcernedApe ha annunciato che pubblicherà la nota di rilascio completa il giorno di lancio, anche se pensa che sia più divertente per i giocatori avviarlo e scoprire da soli le novità.

Da notare che l'aggiornamento funzionerà perfettamente con i salvataggi attuali, quindi non bisognerà ricominciare a giocare da zero per goderselo. Insomma, Stardew Valley continua a crescere nonostante l'età: oltre al nuovo aggiornamento è infatti in arrivo un tour musicale dedicato, che toccherà anche l'Italia e il ricettario ufficiale. Non male, visto che è stato sviluppato da una sola persona.