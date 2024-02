Rise of the Ronin, un trailer presenta il combattimento ravvicinato e dalla distanza

Rise of the Ronin si mostra con un nuovo trailer, dedicato in questo caso al combattimento ravvicinato e dalla distanza: due modi di intendere lo scontro nel titolo di Team Ninja, entrambi capaci di restituire grandi soddisfazioni.

Potremo infatti utilizzare la katana, la baionetta con la sua lama e la possibilità di aprire il fuoco a bruciapelo, oppure la lancia con il suo straordinario allungo, combinando strumenti e posizioni al fine di avere la meglio sugli avversari.

Dalla distanza avremo invece modo di sfruttare devastanti bocche da fuoco, un arco di precisione e un rampino per dar vita a svariate strategia di attacco, sbaragliando i nemici anche grazie alla presenza di oggetti esplosivi da far detonare.

Tutti elementi che gli sviluppatori avevano per certi versi anticipato con il trailer dedicato agli stili di combattimento di Rise of the Ronin.