Guerrilla Games ha licenziato il 10% dello staff

Considerate che Guerrilla ha sede ad Amsterdam ed è il più grande studio di sviluppo dei Paesi Bassi, quindi è osservata con grande attenzione nel paese. Tra poco lancerà la versione PC di Horizon Forbidden West , titolo che in versione PS4 e PS5 ha avuto costi di sviluppo per 212 milioni di dollari, la più grande opera mediatica per l'Olanda. Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, è tra i fondatori della compagnia, che ha diretto per anni.

Nessuno è al sicuro

Nessuno è al sicuro in questo momento

Alcuni dei PlayStation Studios colpiti dai licenziamenti hanno fatto particolarmente scalpore nella comunità, considerando che sono sempre stati visti come di enorme successo. Pensiamo a Insomniac Games, che ha recentemente lanciato la hit Marvel's Spider-Man 2, o Naughty Dog, lo studio delle serie Uncharted e The Last of Us. Insomma, nessuno è al sicuro in questo momento di crisi dell'industria dei videogiochi.