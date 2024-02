Final Fantasy 7 Remake: patch pre lancio di Rebirth censura Tifa, voluta dal dipartimento etico

Il dipartimento etico di Square Enix ha voluto e ottenuto una patch grande circa 8 GB per censurare Tifa in Final Fantasy 7 Remake, prima del lancio di Final Fantasy 7 Rebirth , le cui forme sono diventate praticamente il centro della campagna promozionale del gioco nelle ultime ore, sopratttutto dopo l' emersione della scena sulla spiaggia .

Cambia poco, ma cambia molto

La vecchia Tifa

La nuova Tifa

Naturalmente tuti quelli che avevano apprezzato il ritorno a una Tifa più aperta non hanno preso bene la novità, tanto che hanno iniziato a protestare veementemente in ogni possibile luogo, in particolare sul forum Steam del gioco, dove l'atmosfera si è fatta incandescente, con i moderatori che hanno infine chiuso la discussione.

Naturalmente la patch non censura soltanto Tifa, ma è sicuramente questo il cambiamento che è stato notato di più. Comunque sia, non si parla di ritocchi per la Tifa in costume da bagno, il che è abbastanza strano, considerando che è quella ad aver interessato più i videogiocatori. Del resto, non si capisce perché dovrebbe andare in spiaggia coperta.