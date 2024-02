Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants ha un trailer e una data

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants è il picchiaduro a scorrimento da sala sviluppato da Cradle Games e Raw Thrills, in arrivo anche su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: il trailer rivela la data di uscita, fissata al 23 aprile.

Basato sulla serie animata delle Tartarughe Ninja trasmessa su Nickelodeon a partire dal 2012, Wrath of the Mutants vedrà la presenza degli stessi attori che hanno prestato la propria voce per lo show, dunque Seth Green, Sean Astin, Rob Paulsen, Greg Cipes.