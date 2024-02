Star Citizen: licenziamenti in corso, dopo lo spostamento di sede dello studio

Stando a MassivelyOP , sono diverse le figure chiave che hanno abbandonato Star Citizen. La Bouffard ha spiegato che molti non hanno potuto spostarsi nel nuovo studio di Manchester, nel Regno Unito, e sono stati quindi mandati via.

Una parte dello staff di Cloud Imperium Games (CIG), lo studio di sviluppo di Star Citizen , è stata licenziata in seguito allo spostamento di sede dello studio. Nei giorni scorsi era emerso l'addio di alcune figure chiave del progetto , ma ora c'è la conferma che qualcosa di molto più grosso bolle in pentola.

Uno studio tossico

Problemi per il team di Star Citizen

Nel suo post di accuse, la Bouffard ha definito CIG una compagnia altamente tossica. Pare che a lei sia successo di essere stata manipolata psicologicamente per le sue preoccupazioni riguardanti i licenziamenti, con il suo boss che non le ha parlato per mesi. Durante la sua valutazione annuale, ha passato un'ora a sentirsi accusata di negatività: "Mi hanno presa in giro con condiscendenza quando ho detto che ciò che contava per me era il benessere dei miei team."

CIG non ha ancora commentato le accuse e quanto emerso in questi giorni.