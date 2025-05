Star Citizen potrebbe arrivare su console? Un annuncio di lavoro contiene un indizio interessante

In sostanza, all'interno di un annuncio pubblicato da Cloud Imperium Games per un Cinematic Animator da applicare su Star Citizen e Squadron 42, si trova un riferimento interessante: "esperienza professionale nello sviluppo di animazioni per giochi, idealmente su console di attuale e prossima generazione ".

Conversioni console possibili, magari per Squadron 42?

Le caratteristiche richieste al candidato ideale sono alquanto standard per un annuncio di lavoro di questo tipo, riguardanti esperienza con software specifico come Maya, MotionBuilder e altri, oltre ovviamente alle capacità personali in questo tipo di attività, ma si nota il riferimento all'esperienza di sviluppo specificamente su console.

Star Citizen è sempre stato un progetto fortemente PC-centrico, tanto che questa sua aderenza all'ambiente PC è diventata una sorta di elemento portante del gioco, dunque questo riferimento specifico allo sviluppo su console come condizione ideale per l'assunzione di personale risulta nuovo e sorprendente.

È un po' poco per dire che Star Citizen possa arrivare un giorno su console, ma non è escluso che il team abbia intenzione di tenere comunque la porta aperta anche a tale ambito, e la questione potrebbe non essere assurda, visto il costante avvicinamento tra PC e console di attuale generazione.

C'è anche da considerare che il gioco è ancora in pieno sviluppo, dunque pensare a delle conversioni in questa situazione risulta un po' avventato, ma in particolare il modulo single player Squadron 42, una volta completato, potrebbe risultare adatto al pubblico console.

Nel frattempo, Star Citizen è recentemente finito sotto attacco per le sue microtransazioni predatorie.