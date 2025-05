La mucca di Mario Kart World è stata inserita a causa di una specie di scherzo durante lo sviluppo

Nell'intervista ufficiale pubblicata da Nintendo stessa sullo sviluppo di Mario Kart World viene anche spiegato come è stata inserita l'ormai celebre mucca nel roster dei personaggi del gioco : è avvenuto praticamente per scherzo, inizialmente , ma ha riscosso subito un grande successo.

Tutto è partito da un disegno fatto per scherzo

Inizialmente, la mucca non era considerata una scelta verosimile, ma tutto è cambiato in seguito a un disegno fatto per scherzo durante lo sviluppo, che mostrava il mammifero in questione alla guida di una sorta di camioncino agricolo.

Lo schizzo della mucca da cui è partito il mito

Lo schizzo in questione, creato da uno dei designer responsabili di Mario Kart World, è stato particolarmente apprezzato ed è diventato una sorta di meme all'interno del team di sviluppo, convincendo tutti a inserire la mucca come personaggio giocabile nella versione definitiva.

Il producer Kosuke Yabuki ha spiegato che il disegno ha fatto irruzione nelle discussioni proprio nel periodo in cui il team stava facendo il brainstorming di idee per i nuovi personaggi da inserire, e nonostante la stranezza iniziale è diventata una sorta di simbolo di Mario Kart World.

Yabuki ha anche spiegato che il fatto di inserire quelli che normalmente sono degli NPC (come la mucca stessa o altri personaggi che finora appartenevano agli scenari di sfondo) tra i personaggi giocabili può sembrare strano, ma rendono il mondo di Mario Kart World più interconnesso e vivo.