Mario Kart World ha più di 100 percorsi, includendo tutte le varianti

Trattandosi di un gioco costruito come un open world , spiega il producer, è anche difficile quantificare in maniera precisa il numero di piste e tracciati che si possono percorre, visto che di fatto ci sono aree fuori pista ed elementi di raccordo tra le diverse ambientazioni, ma il totale dei tracciati previsti arriva oltre i 100.

In un'intervista pubblicata dalla compagnia e incentrata proprio sul gioco di lancio in questione, il producer Kosuke Yabuki ha spiegato che all'interno di Mario Kart World sono presenti un sacco di piste e percorsi che possono anche subire diverse variazioni, andando a costituire un catalogo di oltre 100 soluzioni differenti.

Mario Kart World è ormai decisamente vicino, con la data di uscita fissata per lo stesso giorno di lancio di Nintendo Switch 2 ovvero il 5 giugno, dunque fluiscono diverse informazioni sul gioco in questi giorni, come il fatto che includerà oltre 100 percorsi se si considerano tutte le varianti , come spiegato da Nintendo stessa.

Non solo piste ma anche strade esterne e altro

"In questo gioco non si corre solo sulle piste", ha dichiarato Yabuki nell'intervista. "Anche le aree tra i tracciati vengono utilizzate per le gare. Quindi è come se ci fossero percorsi sparsi in tutto il mondo, e se si dovessero sommare tutte le possibili varianti, si supererebbero facilmente le 100".

"Dato che ora si tratta di un unico mondo interconnesso, è difficile fare un confronto diretto con l'ultimo gioco", ha inoltre spiegato il produttore, "ma nel tentativo di rendere accessibile e divertente questo nuovo, vasto mondo, il volume di contenuti che abbiamo dovuto creare in termini di design visivo, programmazione e audio è aumentato drasticamente".

E questo incremento, dato anche dal cambio di paradigma fornito dall'ambientazione open world, come risultato ha portato a "un gameplay molto più vario rispetto a quanto sia mai stato prima", ha spiegato ancora Yabuki.

In queste interviste abbiamo anche saputo che i lavori su Mario Kart World sono iniziati nel 2017, ma non sarebbe stato possibile su Nintendo Switch 1.