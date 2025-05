La nuova introduzione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata mostrata da Konami in un video

Tra gli argomenti non poteva mancare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake di Metal Gear Solid 3 che è in arrivo il 28 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e proprio da questo viene mostrata la sequenza iniziale.

Il video si presenta come una sorta di tavola rotonda in cui viene discussa la serie di Konami e Hideo Kojima, con la voce storica di Snake e Big Boss, David Hayter , che discute con Lori Alan (interprete di The Boss) e altri di vari temi legati alla celebre serie di videogiochi.

Il video che fa da introduzione al remake di Metal Gear Solid 3

"Vi mostreremo qualcosa di notevole", dice Hayter al minuto 2:00, introducendo proprio il video in questione: "la sequenza d'apertura con i titoli di testa di Metal Gear Delta", spiega il doppiatore di Snake, facendo poi partire l'introduzione completa.

La sequenza video prosegue per quasi tre minuti fino al minuto 5:00 e si dimostra alquanto spettacolare, costruita anche in questo caso da Kyle Cooper, incentrando il tutto sul concept di due scheletri di serpenti gemelli che si incrociano e si scontrano, mentre sullo sfondo si vedono varie scene del gioco.

Il problema è che il tutto è accompagnato dai commenti in diretta dei presenti alla tavola rotonda, che si sovrappongono alla musica ufficiale e rimangono anche in sovrimpressione in un riquadro dello schermo, ma in ogni caso questa è la prima occasione di vedere la sequenza iniziale completa, sebbene in maniera non del tutto ottimale.

Come abbiamo visto, la data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata confermata con un trailer allo State of Play, inoltre il gioco avrà una modalità extra esclusiva per Xbox e una esclusiva per PS5/Steam.