Un'anticipazione di Ranma 1/2: Stagione 2 verrà mostrata presto durante un evento speciale

Siamo ancora in attesa di informazioni precise sulla data di uscita di Ranma 1/2: Stagione 2, ma novità importanti sono in arrivo: in particolare, un'anticipazione della nuova stagione verrà mostrata presto durante un evento speciale, anche se forse non verrà diffusa online.

Per il 22 giugno è infatti fissato un evento live speciale chiamato "Ranma 1/2: Great Joyful Anime Presentation", che si terrà in Giappone, presso il cinema Shinjuku Wald 9 a Tokyo. Durante questo show, i presenti potranno assistere a una sessione di doppiaggio dal vivo con gli attori nipponici che interpretano i personaggi principali.

Oltre al doppiaggio dal vivo, durante l'evento verrà anche mostrata un'anticipazione della Stagione 2 di Ranma 1/2, cosa che rappresenta un'occasione veramente speciale considerando che, finora, non si è visto praticamente nulla di questa.