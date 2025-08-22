0

Mario Kart World per Nintendo Switch 2: l’iconico racing di Nintendo in sconto su AliExpress

Uno dei giochi più amati di sempre torna con nuove piste e modalità su Switch 2: una promozione speciale lo rende ancora più conveniente.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   22/08/2025
Mario Kart World per Nintendo Switch 2 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 70,79€ scende a 60,79€ grazie al coupon MULTI10 (o, in caso, al coupon ITBTS10), che garantisce uno sconto di 10€. I codici sono validi fino al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Mario Kart World in offerta.

Con Mario Kart World, Nintendo porta la sua celebre serie di corse a un nuovo livello: tracciati inediti, personaggi iconici e modalità pensate per il multiplayer rendono ogni gara un mix perfetto di competizione e divertimento. Che si giochi in solitaria o con amici, ogni partita si trasforma in un'esperienza imprevedibile e coinvolgente.

Corse spettacolari e multiplayer senza limiti

La forza di Mario Kart è sempre stata la sua capacità di unire giocatori di ogni età. Questo nuovo capitolo amplia ulteriormente le possibilità, con piste ricche di sorprese e power-up che ribaltano la gara all'ultimo secondo. L'esperienza su Switch 2 sfrutta al meglio il nuovo hardware, garantendo fluidità e una resa visiva più brillante.

Acquistare oggi Mario Kart World significa assicurarsi uno dei titoli più longevi e rigiocabili dell'intera libreria Nintendo. Con lo sconto AliExpress, diventa un'occasione ideale per chi possiede già Switch 2 o sta per acquistarla. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo anche alla nostra recensione completa.

