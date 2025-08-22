Il team di Splitgate 2 implora i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio

Lo sparatutto Splitgate 2 è stato pubblicato a giugno, ma lo stato del gioco ha costretto gli sviluppatori a fare un passio indietro, rimettere l'opera in beta e promettere una ripubblicazione con una versione migliorata del videogioco.

Gli appassionati hanno per questo trovato un po' ironico il fatto che il team di sviluppo, 1047 Games, ha promosso tramite i social media la campagna #StopKillingGames, che mira a impedire che i videogiochi vengano messi completamente offline (se hanno bisogno di server per funzionare) e che vengano tolti dai negozi online.

I giocatori hanno quindi preso in giro Splitgate 2, al punto tale che il team ha sentito il bisogno di pregare gli utenti di dargli una possibilità.